Sanità Vertenza sanità, istituito ufficialmente l'osservatorio: ci sarà anche il management Asp

Dopo un lunghissimo scontro istituzionale, l'amministrazione comunale e il management Asp, con in testa il direttore generale Salvatore Ficarra, potranno sedere allo stesso tavolo

Gela. La scorsa settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto fare il punto con tutte le forze politiche locali, di maggioranza e di opposizione, e con la deputazione regionale. In giornata, ha firmato il provvedimento che istituisce ufficialmente l'osservatorio permanente sulla sanità locale. Una scelta che è consequenziale alla lunga vertenza portata avanti da Di Stefano e dalla sua amministrazione e che a oggi, pur avendo scosso un certo immobilismo, non ha ancora ottenuto gli obiettivi prefissati, a partire da un potenziamento effettivo dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Toccherà all'osservatorio, presieduto dal sindaco, analizzare periodicamente la situazione generale del nosocomio di Caposoprano e dei servizi territoriali. Inoltre, potranno essere acquisite segnalazioni e istanze che arriveranno da cittadini e pazienti. Dell'osservatorio, in modo del tutto gratuito, faranno parte, oltre al primo cittadino, gli assessori Filippo Franzone e Valeria Caci, che hanno le deleghe rispettivamente alla sanità e ai servizi sociali, il presidente del civico consesso Paola Giudice, i capigruppo consiliari, i presidenti delle commissioni sanità e servizi sociali (Floriana Cascio e Lorena Alabiso), i segretari di tutti i partiti, il management Asp (direttore generale e direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele), le rappresentanze sindacali di medici, infermieri e operatori sanitari, i deputati regionali del territorio e i riferimenti della medicina territoriale. Dopo un lunghissimo scontro istituzionale, l'amministrazione comunale e il management Asp, con in testa il direttore generale Salvatore Ficarra, potranno sedere allo stesso tavolo. Nel corso della riunione della scorsa settimana, propedeutica al varo ufficiale dell'osservatorio, proposte in tal senso sono arrivate dall'opposizione, con il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta che ha indicato l'esigenza di una precisa composizione.