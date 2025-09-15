Vertenza sanità, in settimana torna il tavolo di confronto per impedire i tagli

In settimana, torna a riunirsi il tavolo permanente

Gela. L'approvazione, da parte del governo regionale, della nuova rete ospedaliera, che dovrà comunque affrontare ulteriori tappe prima del sì definitivo, sta alimentando nuove, forti, critiche che giungono dall'amministrazione comunale e dalle forze che appoggiano il sindaco Di Stefano. In settimana, torna a riunirsi il tavolo permanente, così da vagliare le prossime mosse per impedire il depotenziamento del sistema sanitario cittadino. I tagli ci sono ed erano stati denunciati già nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale e non solo. Il tavolo è previsto per venerdì pomeriggio. Ci saranno le forze politiche, le rappresentanze istituzionali e le associazioni. Gruppi politici di maggioranza ma anche entità fuori dal municipio, da "PeR" e fino ai civici di "Una Buona Idea", in questi giorni hanno ribadito l'esigenza di una ripresa del tavolo istituzionale, per delineare proposte alternative a quelle che altrimenti porterebbero al taglio di posti letto per il "Vittorio Emanuele" e all'ulteriore limitazione di servizi fondamentali.