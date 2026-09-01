Vertenza sanità, domani il parlamentare nazionale dem Paola De Micheli sarà a supporto del presidio

De Micheli avrà modo di rapportarsi con il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione. A livello romano, infatti, è un punto di contatto su più vicende amministrative. I giovani democratici hanno portato la raccolta firme alla festa dell'Unità

Gela. Il presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele prosegue, giunto al trentesimo giorno. Le richieste avanzate dall'amministrazione comunale, per una sanità cittadina da potenziare, rimangono immutate. Domani, un supporto arriverà dal parlamentare nazionale del Pd (già ministro) Paola De Micheli. L'esponente democratica sarà davanti al nosocomio insieme a una rappresentanza del partito locale, che aderisce alla mobilitazione. Le interlocuzioni con De Micheli sono continue, tenute in primis dall'assessore del Pd Peppe Di Cristina. Il partito, locale, provinciale e regionale, sta con la mobilitazione, come più volte ribadito. De Micheli avrà modo di rapportarsi con il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione. A livello romano, infatti, è un punto di contatto su più vicende amministrative, compresa quella delle strutture sportive. Intanto, il gruppo dei giovani democratici ha portato la vertenza sanità alla festa provinciale dell'Unità, raccogliendo firme tra i democratici del territorio e non solo.