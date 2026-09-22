Vasto insediamento commerciale sulla 117bis, via libera al progetto della "Polara Alessio srl"

L’approvazione rappresenta il passaggio conclusivo di un articolato iter tecnico-amministrativo, arrivato dopo l’acquisizione dei pareri degli enti coinvolti e la conclusione favorevole della conferenza di pianificazione

Gela. La giunta ha approvato il piano particolareggiato attuativo della società "Polara Alessio srl", dando il via libera al progetto per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale in contrada Inchiusa-Giardino, lungo la statale 117 bis. L’approvazione rappresenta il passaggio conclusivo di un articolato iter tecnico-amministrativo, arrivato dopo l’acquisizione dei pareri degli enti coinvolti e la conclusione favorevole della conferenza di pianificazione. La relazione istruttoria comunale attesta, inoltre, la completezza della documentazione e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai parametri edilizi applicabili. L’intervento interessa una superficie di 15.930 metri quadrati, dei quali 14.595 metri quadrati di superficie fondiaria in zona D3, destinata ad attività commerciali, direzionali e alberghiere. Il lotto dispone di circa 94 metri di fronte sulla statale 117 bis e si trova a ridosso dell'area della tangenziale da realizzare, in una posizione strategica sotto il profilo della viabilità e dell’accessibilità. Il piano particolareggiato attuativo prevede la realizzazione di due strutture commerciali. Il primo edificio avrà una superficie complessiva lorda di 1.309,12 metri quadrati, mentre il secondo si svilupperà su 1.026 metri quadrati, per complessivi 2.335,12 metri quadrati e un volume totale di oltre 16.400 metri cubi. Il progetto comprende anche la realizzazione di viabilità interna, illuminazione esterna, reti di servizio, parcheggi pubblici e privati, aree verdi e recinzione dell’intero comparto. La progettazione e l’iter tecnico sono stati seguiti dallo studio di progettazione Infratech Italia srl, che ha accompagnato l’iniziativa nelle diverse fasi del procedimento fino all’approvazione del ppa. Per la realizzazione dell’opera, la "Polara Alessio srl" ha programmato un investimento che prevede il ricorso al credito bancario con il supporto del Fondo di Garanzia per le Pmi di Mediocredito Centrale e l’utilizzo del credito d’imposta Zes per gli investimenti programmati nel biennio 2027-2028, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. L’intervento sarà configurato come un unico complesso commerciale in ambito chiuso: i due fabbricati condivideranno accessi, viabilità interna, parcheggi, aree verdi, reti tecnologiche e infrastrutture di servizio. Con l’approvazione del Piano si apre così la fase attuativa di un investimento destinato alla realizzazione di un nuovo polo commerciale su quasi 16 mila metri quadrati, affacciato sulla SS 117 bis e a ridosso della nuova tangenziale di Gela, con l’obiettivo di sviluppare una nuova realtà imprenditoriale e contribuire alla valorizzazione di un’area a forte vocazione commerciale della città.