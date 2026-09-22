Rubava uva nella zona di Vittoria, gelese arrestato: avrà obbligo di dimora

Questa mattina, si è presentato davanti al giudice del tribunale di Ragusa

Gela. Avrà l'obbligo di dimora in città un quarantaduenne gelese, con precedenti penali alle spalle, che è stato arrestato nella zona di Vittoria. Le forze dell'ordine lo hanno fermato mentre, insieme ad altri due complici, datisi alla fuga, stava rubando uva da un terreno. Questa mattina, si è presentato davanti al giudice del tribunale di Ragusa per l'udienza direttissima, successiva all'arresto. La procura iblea ha chiesto i domiciliari. La difesa, con il legale Maurizio Scicolone, data l'entità dei fatti, ha invece avanzato richieste per misure meno afflittive. Alla fine, il giudica ha disposto l'obbligo di dimora a Gela.