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Scuola Aldisio, distacco di intonaco dal tetto: intervento dei vigili del fuoco

L’amministrazione comunale ha assicurato che nei prossimi giorni saranno eseguiti gli interventi di ripristino della parte di tetto interessata, così da garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
22 settembre 2026 12:00
Scuola Aldisio, distacco di intonaco dal tetto: intervento dei vigili del fuoco -
Cronaca
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Gela. Intervento questa mattina dei vigili del fuoco alla scuola Antonietta Aldisio, dove una delle aule utilizzate quest’anno dagli studenti del liceo Eschilo è stata interessata dal distacco di una parte dell’intonaco del tetto. Il cedimento sarebbe stato provocato dalle forti piogge dello scorso sabato. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune, che hanno effettuato le verifiche sulla copertura e accertato l’assenza di condizioni di pericolo per gli studenti. L’amministrazione comunale ha assicurato che nei prossimi giorni saranno eseguiti gli interventi di ripristino della parte di tetto interessata, così da garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

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