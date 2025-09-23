Vertenza sanità, Di Stefano nomina un esperto: scelto il consigliere dem Moscato

Farà anche da esperto del sindaco in materia appunto di sanità

Gela. Mentre a Palermo, nelle stanze dell'Ars, si definisce la nuova rete ospedaliera regionale che dovrebbe apportare riduzioni per i posti letto del nosocomio "Vittorio Emanuele", il sindaco ha ritenuto necessario focalizzare ancora di più l'impostazione intorno al delicato tema della sanità. Ha formalizzato la nomina del dottor Antonio Moscato, attuale consigliere comunale del Pd. Farà anche da esperto del sindaco in materia appunto di sanità. L'incarico, come quello di altri esperti nominati in precedenza, da ultimo l'autonomista Giuseppe Gallo per le "politiche giovanili", sarà a titolo gratuito. Moscato, medico che lo scorso anno ha ottenuto l'elezione in consiglio tra le file del Pd, darà un supporto tecnico all'amministrazione comunale e all'assessorato retto da Filippo Franzone. Sul fronte sanità, peraltro, il sindaco e l'amministrazione hanno aperto una vertenza, non condividendo le scelte, considerate al ribasso per la città, sia del governo regionale sia del management Asp.

In foto il medico Antonio Moscato