Vertenza sanità, Cgil al sit-in di domani: "Rete ospedaliera a danno dei gelesi"

La Cgil sarà al sit-in

Gela. La Cgil aderisce al sit-in indetto per domani mattina davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele", per mantenere alta l'attenzione all'indomani del sì, in commissione Ars, alla rete ospedaliera regionale che riduce posti letto per il nosocomio locale. "Domani saremo al fianco di cittadini e cittadine, insieme all’amministrazione comunale per il sit-in organizzato davanti all’ospedale "Vittorio Emanuele". Lo stato di salute della sanità della nostra provincia continua a rappresentare una delle questioni più importanti per la nostra organizzazione e il piano della rete ospedaliera approvato all’Ars ha di fatto dimostrato che da parte del governo regionale non c'è assolutamente alcun interesse verso il territorio. Ciò che viene fuori è che ci troviamo di fronte all’ennesima spartizione di poltrone e di poteri a discapito della salute dei cittadini. Peraltro, paventiamo anche il rischio di una bocciatura da parte del Ministero della salute dal momento che non si rispettano neanche i parametri del Dm 77, per quanto riguarda le strutture semplici, le strutture complesse e dipartimentali, delle quali non si conoscono numeri e distribuzione del personale. Questa situazione graverà drammaticamente sulle cittadine e i cittadini di Gela, che pagheranno amaramente. Saranno privati di un gran numero di posti letto senza essere compensati da una medicina territoriale adeguata, considerati i ritardi e i continui stop che si sono verificati nella realizzazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Come abbiamo ribadito e denunciato nei mesi scorsi, non c’è stato alcun confronto con la parte sindacale né si è tenuto conto delle nostre osservazioni a livello regionale. La posizione è sempre quella di grande supponenza e prepotenza che fa solo supporre una mancanza di trasparenza nelle procedure e nelle intenzioni", spiega in una nota il segretario confederale Rosanna Moncada.