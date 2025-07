Vertenza ospedale, martedì consiglio all'Ars: Castellana, "difendiamo i diritti dei cittadini"

"Tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno voluto dare un segnale tangibile. Non possiamo consentire la riduzione di altri posti letto nel nostro nosocomio", dice l'esponente M5s

Gela. La convocazione ufficiale arriverà domani. L'assise civica, martedì mattina, si riunirà a Palermo, davanti all'Ars, mentre in commissione sanità verrà discussa la rete ospedaliera proposta dal governo Schifani, che per il nosocomio “Vittorio Emanuele” prevede la decurtazione di non meno di sedici posti letto: sarebbe l'ennesimo taglio per una struttura nel tempo gradualmente depotenziata. “E' stata dimostrata grande maturità politica – dice il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana – come gruppo abbiamo proposto la convocazione davanti all'Ars del consiglio comunale e l'iniziativa è bipartisan. Tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno voluto dare un segnale tangibile. Non possiamo consentire la riduzione di altri posti letto nel nostro nosocomio. La mobilitazione istituzionale dà priorità ai diritti dei cittadini e non arretreremo. Non a caso, in consiglio comunale, tutti hanno supportato l'atto di indirizzo che respinge la rete ospedaliera così come formulata dal governo regionale”. I cinquestelle, fin dall'inizio, non hanno voluto inasprire i toni politici, almeno per ciò che concerne il gruppo consiliare, preferendo un'azione estesa a ogni bandiera, di maggioranza e di opposizione.