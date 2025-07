Vertenza Irmes, pagamenti non ancora sbloccati: operai verso nuove proteste

Gli operai, dalla prossima settimana, potrebbero tornare a protestare, rivendicando le somme che aspettano da mesi

Gela. Sembrava che la vertenza potesse risolversi nell'arco di pochi giorni, dopo mesi di proteste e mobilitazioni. Per i lavoratori Irmes, diversi dei quali transitati intanto in altra azienda con contratto nell'indotto Eni, mancano ancora le mensilità arretrate. "C'è stato un accordo definito in prefettura ma a oggi non abbiamo ricevuto le spettanze dovute", fanno sapere. I sindacati, sia di categoria sia confederali, hanno insistito con nuove comunicazioni a Eni, che dovrebbe coprire i pagamenti mancanti. I versamenti non ci sono stati. Gli operai, dalla prossima settimana, potrebbero tornare a protestare, rivendicando le somme che aspettano da mesi.