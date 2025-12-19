"Il Custode del Natale" in viale Mediterraneo: installazione donata da azienda locale

La donazione di un imprenditore locale installata in viale Mediterraneo.

Gela. Il "Custode del Natale” dona magia ai più piccoli: Babbo Natale al Comune di Gela grazie ad una azienda locale. Un gesto di generosità e attenzione verso i più piccoli ha acceso l’atmosfera natalizia. Il "Paese delle Meraviglie group" ha donato al Comune di Gela “Il Custode del Natale”, una suggestiva installazione raffigurante Babbo Natale, destinata ad accompagnare il periodo natalizio della città. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del presidente della commissione consiliare servizi sociali, Lorena Alabiso, che ha sostenuto e promosso l’importante valore sociale dell’evento, in sinergia con l’amministrazione comunale. L’installazione è stata montata nella giornata di oggi in occasione della tombolata dedicata ai bambini, organizzata dai servizi sociali del Comune, regalando sorrisi, emozioni e un clima di festa ai più piccoli e alle loro famiglie. “Il Custode del Natale” diventa così simbolo di accoglienza, condivisione e attenzione verso l’infanzia, soprattutto nei momenti di festa che rafforzano il senso di comunità. La donazione rappresenta non solo un contributo materiale, ma soprattutto un messaggio di solidarietà e vicinanza alle famiglie, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà sociali. Un Natale che inizia con un gesto semplice ma carico di significato, capace di trasformare uno spazio pubblico in un luogo di gioia, inclusione e speranza per i bambini.