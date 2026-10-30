SERIE B MASCHILE Verso Volo Palermo-Ecoplast Volley, Donato: “Servirà più cinismo nei momenti decisivi”

La sfida di sabato rappresenta una preziosa chance di rilancio per Caci e compagni, chiamati a vendere cara la pelle per regalare il primo sorriso alla propria gente.

Gela. Sabato alle 18:30, l’Ecoplast Volley sarà impegnato nella Palestra Oreto in casa della Volo Palermo, a quota tre punti dopo il successo all’esordio contro il Volley Sciacca per 3-2 e il ko al quinto set nello scorso weekend sul campo dell’Aquila Bronte. Un punto in più rispetto ai rossoneri, ancora a secco di vittorie e da questo weekend orfani di Andrea Simanella, che ha risolto il proprio contratto con la società. La sfida di sabato rappresenta una preziosa chance di rilancio per Sandro Caci e compagni, chiamati a vendere cara la pelle per regalare il primo sorriso alla propria gente.

“Mi aspetto una gara di carattere da parte nostra, penso che a prescindere dai risultati abbiamo dimostrato di possederne. Scenderemo in campo con l’obiettivo di vincere ma soprattutto di offrire una buona prestazione di squadra - dichiara ai nostri microfoni Gabriele Donato, libero rossonero -. La Volo Palermo è una squadra forte, conosco molti dei loro giocatori e mi aspetto una bella partita considerato anche che loro sono tra le squadre favorite per la vittoria del campionato”.

Serviranno cinismo e determinazione per spuntarla e aggiudicarsi la prima vittoria stagionale dopo i ko delle scorse settimane. Cuore e carattere non mancano a questa squadra, che anche nelle situazioni di svantaggio ha dimostrato di saper reagire e rispondere agli attacchi avversari senza subire il contraccolpo psicologico. Potrebbe avere un peso specifico rilevante anche il fattore spensieratezza: i rossoneri, infatti, ambiscono a una salvezza tranquilla e scenderanno in campo senza grandi pressioni. Differente, invece, il discorso relativo alla formazione palermitana, chiamata a raccogliere più punti possibile con l’obiettivo di aggiudicarsi il salto di categoria e vincere il campionato.

“Quando i punti si fanno più pesanti dobbiamo essere più cinici e avere la bravura di chiudere la partita e portare a casa la vittoria - conclude -. Scenderemo in campo senza alcuna pressione, a differenza loro. Dobbiamo rimanere tranquilli e fare del nostro meglio”.