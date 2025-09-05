Verso Savoia-Gela: Tuccio unico assente per squalifica, dubbio al centro dell’attacco

Assente Tuccio, che deve scontare una giornata di squalifica e che, in ogni caso, non è ancora al 100% in seguito ad uno stiramento rimediato a Linguaglossa. In gruppo Sarao, Bollino e Benassi.

Gela. Archiviata la sconfitta di Coppa Italia contro il CastrumFavara il Gela, tra 48 ore, inaugurerà il campionato di Serie D 2025/26. Mister Cacciola avrà a disposizione quasi tutti i giocatori che, nelle ultime settimane, non sono stati al meglio. Partiranno con la squadra Benassi, Bollino e Sarao. Mancherà all’appello Vincenzo Tuccio, a cui è stata inflitta, nella passata stagione, una squalifica che deve ancora scontare. Molto probabilmente l’ex Akragas non sarebbe ugualmente rientrato all’interno dell’elenco dei convocati per via dello stiramento rimediato nell’arco del ritiro di Linguaglossa, da cui il gelese non ha ancora recuperato.

“Tuccio è squalificato per la prima di campionato, in ogni caso lo stiamo ancora recuperando dall’infortunio rimediato lo scorso mese - dichiara ai nostri microfoni mister Cacciola - gli altri ragazzi rientrati da poco si sono ormai aggregati al gruppo. Non saranno al massimo della condizione ma li avrò disponibili per la sfida contro il Savoia”.

Come detto poc’anzi, capitan Sarao partirà in direzione Torre Annunziata, anche se non è da escludere che venga gestito con grande cautela e parta dalla panchina, con il tecnico biancazzurro che potrebbe pescare dal proprio mazzo e schierare nuovamente Aperi al centro dell’attacco come accaduto a Favara, con l’ex Enna che ha anche avuto qualche occasione ma non è riuscito ad insaccare la palla in rete. Nell’ultima settimana il centravanti milanese si è aggregato al gruppo, giocando con una vistosa maschera sul viso. A giudicare da quanto visto durante le sessioni di allenamento, i giorni persi per via dell’infortunio e dell’operazione alla mandibola non hanno minimamente toccato Sarao, che ha recuperato a stretto giro di posta ed è parso al 100%, come se nulla fosse accaduto. La decisione finale in vista della sfida di Torre Annunziata, in ogni caso, verrà presa domani al campo “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli, dove il Gela svolgerà la rifinitura.

“Valuteremo domani per la rifinitura se è il caso di rischiare Sarao dall’inizio - spiega il tecnico - l’importante comunque è che si sia ripreso dall’infortunio e che sia tornato a disposizione”.