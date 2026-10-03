Verso Gela-Athletic Palermo, Romano: “Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo”

Ai nostri microfoni le dichiarazioni del nuovo tecnico biancazzurro in vista dell’incontro di domani, in programma al Presti per le 17.

Gela. Quinto incrocio nelle ultime due stagioni per Gela e Athletic Palermo, protagoniste due anni fa nel girone A di Eccellenza e nuovamente avversarie, l’anno scorso, nella massima serie dilettantistica. I quattro precedenti hanno visto il Gela aggiudicarsi appena due punti, uno in occasione del primo confronto casalingo di due anni fa e un altro, la scorsa stagione, fra le mura nerorosa. Gli altri due scontri, invece, hanno sorriso alla squadra allenata oggi da Giuseppe Ferazzoli.

Biancazzurri chiamati a sfatare questo tabù e superare la formazione palermitana per la prima volta, in uno scontro dal notevole peso specifico. Appena tre i punti raccolti dal Gela sotto la gestione Comandatore, quattro sul campo. L’Athletic, invece, occupa l’ottava posizione in graduatoria con sette punti.

Quella di domani sarà la prima al Presti di questa stagione di Pippo Romano, tornato a Gela nell’ultima settimana. Ai nostri microfoni le dichiarazioni del nuovo tecnico biancazzurro in vista dell’incontro di domani, in programma al Presti per le 17.

“Sappiamo che sarà una gara complicata, l’Athletic è una buona squadra anche se rispetto all’anno scorso è cambiato parecchio - dichiara ai nostri microfoni Pippo Romano -. Mi aspetto da parte nostra grande fame di rivalsa per uscire da questo periodo, domani siamo chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Dobbiamo scendere in campo con grande voglia e attenzione”.