Ponte Settefarine, allarme sulla sicurezza: "Servono interventi immediati"

La consigliera della Lega Antonella di Benedetto torna a chiedere interventi urgenti: rischi strutturali e numerosi incidenti impongono verifiche e messa in sicurezza.

Gela. Torna al centro dell’attenzione la sicurezza del ponte settefarine, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina, dove nel tempo si sono registrati numerosi incidenti e che presenta, secondo quanto evidenziato dalla consigliera comunale della Lega Antonella Di Benedetto, criticità che richiederebbero un intervento immediato. Già circa un mese fa la consigliera aveva presentato una mozione per accendere i riflettori sulle condizioni del ponte e chiedere all’amministrazione comunale di intervenire per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Il ponte rappresenta infatti un collegamento importante per la viabilità cittadina, ma la presenza di criticità, unita agli incidenti che si sono verificati negli anni, alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza di automobilisti e cittadini.

Con la mozione, Di Benedetto ha chiesto che venga effettuata una verifica puntuale delle condizioni del ponte e che vengano adottate, in tempi rapidi, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza.

La richiesta rivolta all’amministrazione è quella di accertare le condizioni dell’infrastruttura e programmare gli eventuali lavori necessari, dando una risposta concreta alle segnalazioni che arrivano da chi quotidianamente percorre quel tratto di strada. La consigliera ipotizza anche la chiusura del tratto viario per permettere la messa in sicurezza in tempi brevi.