Automobili di docenti e personale scolastico obiettivo dei ladri, diversi casi in viale Indipendenza

Puntano alle automobili e pur non riuscendo a portarle vie, si appropriano di tutto quello che possono rubare

Gela. Furti portati a termine o anche solo tentati, in pieno giorno e mentre si tengono le lezioni nelle scuole "Verga" e "Quasimodo". Sono soprattutto le automobili parcheggiate lungo viale Indipendenza o nelle strade limitrofe ai due istituti, in gran parte di proprietà di docenti e personale scolastico, a essere finite, in queste settimane, nel mirino dei ladri che agiscono senza temere di essere individuati. Puntano alle automobili e pur non riuscendo a portarle vie, si appropriano di tutto quello che possono rubare. Alla fine dell'orario scolastico, anche negli ultimi giorni, ci sono stati docenti e operatori degli istituti che hanno dovuto fare i conti con i danni alle rispettive vetture.