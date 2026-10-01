Schianto sulla Gela-Manfria, due operai Impianti hanno salvato i colleghi coinvolti: "Grande umanità"

L'amministratore di Impianti Srr, Grazia Cosentino, ha voluto ringraziare pubblicamente Astuti e Vella

Gela. Il grave incidente stradale di ieri mattina, su un tratto della strada Gela-Manfrua, come abbiamo riferito, ha coinvolto anche un autocompattatore per la raccolta rifiuti, della società Impianti Srr. Due operai, che erano nel mezzo, sono rimasti feriti. Sono stati due loro colleghi, Filippo Astuti e Bruno Vella, a intervenire fra i primi e a estrarre i colleghi dal mezzo non appena si sono accorti del fumo che iniziava a uscire. L'amministratore di Impianti Srr, Grazia Cosentino, ha voluto ringraziare pubblicamente Astuti e Vella. "Durante quei momenti concitati e di grande preoccupazione per i colleghi coinvolti nell’incidente, Astuti e Vella non hanno esitato un attimo a estrarre i colleghi dal mezzo non appena hanno visto

la fuoriuscita del fumo dal mezzo. Il mio ruolo di amministratore unico benchè imponga, per dovere d’ufficio, il mantenimento di una grande lucidità nell’assumere decisioni dal punto di vista aziendale, mi impone anche, però, di saper riconoscere quando i nostri dipendenti compiono atti di grande umanità", ha detto il manager.