LE DICHIARAZIONI Verso Ecoplast Volley-Santa Teresa, Pisani: “Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene”

Rossoneri a caccia di riscatto dopo l’amaro ko rimediato al tie-break in casa della Pallavolo Milani.

Gela. Reduce dal ko di sabato scorso di Rende in casa della Pallavolo Milani, l’Ecoplast Volley attende al PalaLivatino il Santa Teresa, formazione attrezzata che, dal canto suo, si è aggiudicata il primo confronto stagionale a discapito del Bronte. La disfatta in terra calabrese ha lasciato amarezza ai rossoneri, usciti sconfitti al tie-break dopo un incontro equilibrato che ha messo in evidenza tutto il cuore della giovane formazione di Nicola Ferro, brava a rimanere in partita fino alla fine e a rispondere con carattere agli attacchi avversari anche e soprattutto nelle delicate situazioni di svantaggio. Il punto conquistato a Rende deve dare fiducia ai gelesi, chiamati ad archiviare il ko nel più breve tempo possibile.

“È stata una partita combattuta che ci ha lasciato un po’ di amarezza per l’esito finale. Avremmo probabilmente meritato qualcosina in più ma il campo ci ha dato un solo punto - dichiara ai nostri microfoni Simone Pisani, schiacciatore dell’Ecoplast Volley -. Non abbiamo mai smesso di lottare su ogni palla e questo è stato un fattore positivo che vogliamo riproporre in campo anche domani”.

Al PalaLivatino arriverà il Santa Teresa, tra le candidate alla vittoria del campionato. Servirà determinazione per fronteggiare una squadra di grande spessore la cui marcia trionfale passa anche dalla gara di domani. Le sfide di questo genere, in un modo o in un altro, possono caricare la squadra e l’intero ambiente, che non aspetta altro che il big match in programma per le 18 di domani nell’impianto locale. Giornata storica per Gela, che dopo undici anni torna a ospitare un match di pallavolo maschile di un campionato nazionale.

“Affrontiamo una squadra molto forte reduce da una vittoria nella prima gara di campionato - conclude -. Proveremo a metterli in difficoltà, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene davanti al nostro pubblico”.