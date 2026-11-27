SERIE B MASCHILE Verso Ecoplast Volley-Giarratana, Pisani: “Dobbiamo dare continuità al successo di sabato scorso”

Reduce da un convincente e incoraggiante successo esterno, l’Ecoplast Volley ospita il Giarratana alla ricerca del primo successo casalingo del suo campionato di Serie B. Ai nostri microfoni le dichiarazioni dello schiacciatore rossonero Simone Pisani.

Gela. Terminata un’altra settimana di allenamenti, l’Ecoplast Volley affila le armi in vista della sfida di domani contro Giarratana, in programma al PalaLivatino per le 18. La vittoria di sabato scorso sul campo del Papiro Fiumefreddo ha inevitabilmente caricato i rossoneri, che prima del passato weekend non avevano mai vinto. Un’iniezione di fiducia tanto attesa quanto necessaria per gli uomini di Nicola Ferro, che hanno affrontato le sedute di allenamento settimanali con un altro spirito e con una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

“È stata una settimana diversa, ci voleva questa vittoria dopo le sconfitte. Ci siamo sbloccati e vogliamo continuare su questa scia - dichiara ai nostri microfoni Simone Pisani, schiacciatore rossonero -. Abbiamo trovato un po’ più di fiducia nei momenti importanti, fattore che ci era mancato nelle scorse gare”.

Servirà trovare continuità, adesso, per affrontare in maniera diversa la stagione e per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza. Settima in classifica, Giarratana vanta tre punti in più rispetto ai rossoneri. Ci si aspetta una gara equilibrata e combattuta tra due squadre che nella passata stagione si sono incrociate in due occasioni e che hanno terminato il proprio campionato al primo e al secondo posto in graduatoria. Entrambi i precedenti hanno sorriso all’Ecoplast Volley, chiamato a mantenere invariato il trend evitando la beffa al cospetto di una squadra insidiosa e in fiducia dopo un buon avvio stagionale.

“Ci manca questa vittoria del primo set, ci proveremo sabato ma la priorità rimane vincere come fatto lo scorso weekend, a prescindere dal punteggio del primo parziale - conclude -. Giarratana è una neopromossa che vanta grande esperienza. Dobbiamo pensare alla nostra metà campo prima di tutto cercando di portare a casa i primi tre punti casalinghi della nostra stagione”.