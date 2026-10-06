"Versi di luce", anche quest'anno corti, lungometraggi e poesia da tutto il mondo

Nuova edizione del festival di cinema e poesia "Versi di luce"

Gela. Il festival di cinema e poesia “Versi di luce”, anche quest'anno, ha aperto i battenti in città e proseguirà a Modica, nei prossimi giorni. Al “Civico 111” e al cineteatro “Antidoto”, sabato, domenica e lunedì si sono tenute proiezioni di corti, lungometraggi, videopoesia, videoarte e videoclip, selezionati da tutto il mondo per il concorso. Fuori concorso, invece, il corto “Terra madre” realizzato in seno al progetto “Cips Versi di Luce Giovani”. Il festival è voluto e organizzato da Cineclub 262, Stellamaris, con il supporto, tra gli altri, della Federazione italiana dei circoli del cinema, della Regione Siciliana, della Sicilia Film commission, dei Comuni di Modica e Gela.