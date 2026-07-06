Verifiche Consorzio su perdite idriche nelle campagne, Donegani: "Serve monitorare"

Un incontro per la deficitarieta' della rete nelle aree rurali

Gela. Verifiche da parte del Consorzio di bonifica per superare le perdite idriche costanti nelle campagne locali, già fiaccate dalla mancanza di dighe efficienti. L'impegno è stato assunto al termine di un incontro richiesto dal gruppo "PeR-Controcorrente". All’incontro hanno preso parte il responsabile regionale di Controcorrente PeR la Sicilia, Miguel Donegani, il consigliere comunale niscemese Aldo Allia, Giacomo Lo Monaco e una delegazione di agricoltori, in rappresentanza della categoria. "Desidero ringraziare il dirigente Foti per la disponibilità dimostrata e per aver compreso immediatamente la gravità della situazione. A seguito del confronto è stato chiesto al consorzio competente di effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica e alla riparazione delle perdite lungo le condutture. Le dispersioni, che abbiamo documentato con video e fotografie, oltre a provocare un enorme spreco d’acqua impediscono a questa risorsa di raggiungere regolarmente i terreni agricoli, causando gravi disagi alle aziende del territorio. Quello compiuto oggi rappresenta un primo passo concreto. Abbiamo scelto un approccio pragmatico: documentare il problema, portarlo all’attenzione delle istituzioni e ottenere l’avvio delle verifiche necessarie per arrivare alla sua risoluzione. L’obiettivo è uno solo: eliminare gli sprechi e garantire che l’acqua arrivi finalmente ai campi, assicurando agli agricoltori un servizio efficiente. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda e terrò costantemente aggiornati cittadini e agricoltori sugli sviluppi, affinché agli impegni assunti seguano interventi concreti e il problema venga risolto nel più breve tempo possibile", dice Donegani.