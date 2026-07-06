Quotidiano di Gela

Verifiche Consorzio su perdite idriche nelle campagne, Donegani: "Serve monitorare"

Un incontro per la deficitarieta' della rete nelle aree rurali

A cura di Redazione Redazione
06 luglio 2026 18:45
Verifiche Consorzio su perdite idriche nelle campagne, Donegani: "Serve monitorare" -
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Gela. Verifiche da parte del Consorzio di bonifica per superare le perdite idriche costanti nelle campagne locali, già fiaccate dalla mancanza di dighe efficienti. L'impegno è stato assunto al termine di un incontro richiesto dal gruppo "PeR-Controcorrente". All’incontro hanno preso parte il responsabile regionale di Controcorrente PeR la Sicilia, Miguel Donegani, il consigliere comunale niscemese Aldo Allia, Giacomo Lo Monaco e una delegazione di agricoltori, in rappresentanza della categoria. "Desidero ringraziare il dirigente Foti per la disponibilità dimostrata e per aver compreso immediatamente la gravità della situazione. A seguito del confronto è stato chiesto al consorzio competente di effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica e alla riparazione delle perdite lungo le condutture. Le dispersioni, che abbiamo documentato con video e fotografie, oltre a provocare un enorme spreco d’acqua impediscono a questa risorsa di raggiungere regolarmente i terreni agricoli, causando gravi disagi alle aziende del territorio. Quello compiuto oggi rappresenta un primo passo concreto. Abbiamo scelto un approccio pragmatico: documentare il problema, portarlo all’attenzione delle istituzioni e ottenere l’avvio delle verifiche necessarie per arrivare alla sua risoluzione. L’obiettivo è uno solo: eliminare gli sprechi e garantire che l’acqua arrivi finalmente ai campi, assicurando agli agricoltori un servizio efficiente. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda e terrò costantemente aggiornati cittadini e agricoltori sugli sviluppi, affinché agli impegni assunti seguano interventi concreti e il problema venga risolto nel più breve tempo possibile", dice Donegani.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela