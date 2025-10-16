Verifica straordinaria sulla raccolta dell’indifferenziato

Da sabato 25 ottobre partiranno le verifiche nei quartieri: “Serve più responsabilità da parte di tutti”, avverte il sindaco.

Gela. A partire da sabato 25 ottobre, il Comune avvierà una verifica straordinaria sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati, conferiti il venerdì sera e raccolti nella mattinata del sabato. L’obiettivo è contrastare il fenomeno del conferimento errato dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa che rischia di compromettere gli sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare la raccolta differenziata e ridurre i costi a carico dei cittadini. Il piano di controllo, che interesserà inizialmente una prima zona della città, sarà condotto da un gruppo di lavoro congiunto composto dal Settore Ambiente, dagli operatori della S.R.R. e dalla Polizia Municipale. Durante le verifiche, i rifiuti non conformi alle regole della raccolta indifferenziata non verranno ritirati, e i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Inoltre, a partire dalla stessa data, saranno raccolti solo i rifiuti conferiti nei mastelli dedicati. Chi non avrà ancora provveduto a ritirare il proprio kit dovrà recarsi presso il CCR di Settefarine, dove il materiale viene distribuito gratuitamente.

“Non saranno più tollerati conferimenti impropri o sacchetti lasciati fuori dai mastelli — ha spiegato il sindaco Terenziano di Stefano— È un gesto di rispetto non solo per l’ambiente, ma anche per i cittadini che fanno la raccolta in modo corretto.”

L’amministrazione sottolinea che un errato conferimento dei rifiuti indifferenziati ostacola il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa. Questo, a sua volta, impedisce la riduzione del PEF (Piano Economico Finanziario), lo strumento che determina le tariffe a carico dei cittadini. Con questa iniziativa, il Comune rinnova il proprio impegno verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, invitando tutti i cittadini a collaborare attivamente.