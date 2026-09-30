Verde pubblico e pulizia aree incolte, nuovo affidamento a Ghelas
Chiaramente, è solo una minima parte di ciò che sarebbe necessario in un perimetro urbano che richiederebbe risorse assai maggiori, in termini economici e di personale
Gela. Senza troppe risorse disponibili per gli interventi sul verde pubblico, l'amministrazione comunale insiste sulla società in house Ghelas multiservizi. In giornata, la giunta ha approvato un affidamento da quasi 123 mila euro, proprio in favore dell'in house. Si dovrà occupare di manutenzioni nelle aree verdi del perimetro urbano, dell'eliminazione di eventuali pericoli per alberi o rami cadenti e ancora di lavori di pulizia nelle aree incolte. Chiaramente, è solo una minima parte di ciò che sarebbe necessario in un perimetro urbano che richiederebbe risorse assai maggiori, in termini economici e di personale. Ghelas, peraltro, deve fare i conti con una soglia di operatori numericamente risicata, tenuta a galla principalmente dagli innesti dei giardinieri a tempo determinato, assunti per il tramite di agenzie di somministrazione. Proprio su questo punto si attende una proroga di questi lavoratori, essenziale per non ritornare a numeri di personale ancora più striminziti.