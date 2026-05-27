Verde incolto, sopralluoghi e verifiche: interventi programmati

Interventi programmati per ripristinare il decoro

Gela. Proseguono i sopralluoghi e la programmazioni degli interventi nelle aree incolte del perimetro urbano. Nei giorni scorsi il Sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore al decoro urbano Giuseppe Fava e il presidente del consiglio Paola Giudice, hanno effettuato una serie di sopralluoghi in aree dove era stato segnalato uno stato di abbandono. Alle ispezioni hanno partecipato anche rappresentanti di Impianti Srr e Ghelas, responsabili della manutenzione del verde pubblico. In particolare le visite sono state effettuate in zona Marchitello, dove diversi rifiuti speciali sono abbandonati tra le aree incolte, ed al Villaggio Aldisio. Sono state concordate azioni mirate, sfruttando anche l’arrivo di tre trattori in dotazione alla Ghelas e nuovo personale. Le aree su cui intervenire sono tante ma l’obiettivo è quello di intensificare gli interventi ed i relativi controlli.