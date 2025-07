Verde incolto nelle aree delle strutture locali di Asp, occorrono interventi

Soprattutto il verde incolto andrebbe eliminato, anche per ragioni di sicurezza e salubrità

Gela. La scarsa manutenzione continua ad essere un nodo scoperto in alcune strutture locali di Asp. Soprattutto il verde incolto andrebbe eliminato, anche per ragioni di sicurezza e salubrità. Le condizioni più preoccupanti, così come segnalato anche da utenti, si continuano a registrare nel centro diurno per l'autismo, di via Ascoli. Nell'area circostante, sterpaglie e erbacce sono ben visibili, creando difficoltà ai più piccoli. Lo stesso vale in altri servizi importanti di Asp, in città. Nella radioterapia di piazza Trento e nell'area del Centro di salute mentale di via Madonna del Rosario, le condizioni sono analoghe. Con l'estate alle porte e le temperature che si fanno sostenute, il verde incolto attira inevitabilmente insetti.