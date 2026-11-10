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Verde incolto in via Monte Grappa, residenti chiedono interventi

I residenti hanno più volte segnalato la presenza di verde incolto lungo una scalinata

A cura di Redazione Redazione
10 novembre 2026 19:31
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Verde incolto in via Monte Grappa, residenti chiedono interventi -
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Gela. Occorrono interventi di pulizia e manutenzione in via Monte Grappa, a poca distanza dal centro storico cittadino. I residenti infatti hanno più volte segnalato la presenza di verde incolto lungo una scalinata. Le erbacce hanno ricoperto quasi per intero alcuni gradini che così diventano pericolosi anche per chi si muove a piedi.

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