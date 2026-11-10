Decoro Verde incolto in via Monte Grappa, residenti chiedono interventi

I residenti hanno più volte segnalato la presenza di verde incolto lungo una scalinata

Gela. Occorrono interventi di pulizia e manutenzione in via Monte Grappa, a poca distanza dal centro storico cittadino. I residenti infatti hanno più volte segnalato la presenza di verde incolto lungo una scalinata. Le erbacce hanno ricoperto quasi per intero alcuni gradini che così diventano pericolosi anche per chi si muove a piedi.