L'affare della droga Controllavano un giro di droga in città, condanne in appello ma con pene ridotte

Furono i militari della guardia di finanza a mettersi sulle tracce dei due imputati, arrivando a ricostruire i contatti e le cessioni di droga

Gela. L'affare della droga in città passava anche dalle mosse, ricostruite dagli investigatori, di Paolo Vitellaro e Rocchina Meroni. In primo grado, il gup, in abbreviato, condannò il trentacinquenne a otto anni di reclusione e la trentenne a sette anni e sei mesi. I magistrati della Corte d'appello di Caltanissetta, invece, hanno in parte rivisto quelle pronunce. Sulla base dei ricorsi avanzati dai difensori dei due imputati, hanno indicato l'assoluzione per alcuni capi di imputazione. Così, per Vitellaro (difeso dall'avvocato Vincenzo Vitello) la pena è stata rideterminata a sei anni e cinque mesi di reclusione. Cinque anni e sei mesi sono stati decisi per Meroni (difesa dai legali Cristina Alfieri e Rosario Prudenti). Furono i militari della guardia di finanza a mettersi sulle tracce dei due imputati, arrivando a ricostruire i contatti e le cessioni di droga, concentrate nel periodo ricompreso tra 2023 e 2024. Di recente, entrambi sono stati indicati dagli investigatori in un'altra inchiesta, concentrata sui rapporti, sempre per la droga, con un gruppo di riesini.