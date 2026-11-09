Lavoro Un provvedimento disciplinare e il licenziamento, reintegrato dipendente gelese di Versalis

Il dipendente già al momento del provvedimento disciplinare e del successivo licenziamento svolgeva la propria attività nel sito di Ragusa

Gela. Il provvedimento disciplinare, per presunte anomalie rispetto alle presenze in servizio, aveva condotto, nel dicembre dello scorso anno, al licenziamento. Un dipendente gelese di Versalis, società del gruppo Eni che opera nel settore della chimica, è stato però reintegrato e può riprendere la propria attività nel sito di Ragusa della multinazionale. I giudici del lavoro del tribunale ragusano, infatti, hanno rilasciato esito favorevole all'azione avviata dal legale del dipendente, l'avvocato Luigi Costa. E' stato disposto l'annullamento del licenziamento. Per il legale, che ha rappresentato il lavoratore, le presunte anomalie sulle presenze in servizio non hanno trovato riscontro pratico né sono state provate, come indicato anche dai magistrati della sezione lavoro del tribunale ibleo. Il dipendente già al momento del provvedimento disciplinare e del successivo licenziamento svolgeva la propria attività nel sito di Ragusa.