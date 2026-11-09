Denuce lavoratori Condizioni al limite per le guardie giurate, aperto dibattimento: ex vertici Ancr accusati di sfruttamento

La condotta degli imputati è stata indicata, dalla procura, come “antisindacale”

Gela. E' stato aperto il dibattimento, davanti al giudice Fabrizio Giannola, che ha escluso conflitti di competenza, avanzati invece dalla difesa degli allora vertici della società di vigilanza privata Ancr. Sono accusati di sfruttamento del lavoro dopo che una ventina di operatori, impegnati in città, segnalarono, alla guardia di finanza, condizioni al limite, compresi i turni di riposo che non sarebbero stati garantiti e straordinari fino a dodici ore, poi non retribuiti per come previsto dalla normativa in materia, stando alle contestazioni. Per la procura, sussistono i presupposti di “sfruttamento del lavoro”. Davanti al giudice, che inizialmente aveva rinviato al collegio penale del tribunale, a seguito di alcune aggravanti mosse agli imputati, ne rispondono Claudia Debole e Giuseppe Di Dio Ciantia, oltre alla stessa società, attualmente in amministrazione. E' stata la difesa, con il legale Antonio Grippaldi, a sollevare un potenziale conflitto di competenza da sottoporre alla Corte di Cassazione, respinto invece dai legali che rappresentanto gli ex dipendenti. Il giudice Giannola lo ha escluso. Gli operatori che denunciarono i fatti sono parti civili, con gli avvocati Riccardo Balsamo e Liliana Bellardita. Le prime anomalie furono sollevate anche in sede sindacale dalla Fisascat-Cisl, con il referente Antonino Mancuso. Nel provvedimento che dispose il giudizio, si fa richiamo a condizioni da “sfruttamento”. Per l'accusa, le retribuzioni sarebbero state assolutamente non in linea con le ore di lavoro, assai maggiori rispetto alle spettanze finali. La condotta degli imputati è stata indicata, dalla procura, come “antisindacale”. Tutti punti che la difesa esclude. Ancr operava anche nei servizi di sicurezza dei siti locali di Eni. Le parti hanno esposto le rispettive richieste istruttorie. Per la procura sono state avanzate dal pm Gesualda Perspicace. I lavoratori insieme all'avvocato Balsamo presentarono esposti, rivolgendosi pure alle fiamme gialle che avviarono verifiche. In aula, si tornerà per sentire i primi testimioni, compresi gli ispettori del lavoro che effettuarono accertamenti.