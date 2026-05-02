Verde incolto e aree da ripristinare, vertice operativo in municipio: piano per interventi

Con l'avvento dei mesi estivi, andranno condotti lavori costanti, anche per prevenire il rischio di incendi nelle aree incolte

Gela. Verde incolto e aree da ripristinare, in vista dei mesi estivi, sono oggetto di valutazioni a Palazzo di Città. Per la prossima settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano ha convocato una riunione operativa, in presenza dell'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, a sua volta impegnato nelle attività per il decoro urbano, e dei riferimenti delle società che si occupano degli interventi, oltre che del gruppo tecnico interno. Chiaramente, l'obiettivo è evitare situazioni di emergenza e c'è la piena consapevolezza che tante aree della città, dopo mesi di piogge, sono nuovamente attraversate da vegetazione spontanea e sterpaglie. “Lo sappiamo benissimo – dice il sindaco Di Stefano – sicuramente, abbiamo un quadro chiaro. Con le risorse disponibili, appronteremo interventi precisi. Sia Ghelas sia Impianti Srr non si sono fermate un attimo, attraverso i loro operatori, ma purtroppo le condizioni meteo degli scorsi mesi non favoriscono una gestione migliore”. Il dissesto pone limiti notevoli all'uso di risorse finanziarie finalizzate alle manutenzioni. In diverse aree della città, i pochi operatori di Ghelas e quelli di Impianti Srr hanno predisposto lavori e attività di manutenzione e ripristino. La vastità del territorio comunale, con risorse limitate, non permette, allo stato, di avere una copertura totale. Con l'avvento dei mesi estivi, andranno condotti lavori costanti, anche per prevenire il rischio di incendi nelle aree incolte. L'amministrazione comunale, sulla base del parere chiesto e ottenuto dalla Corte dei Conti, a breve pare orientata all'avvio di attività di ripristino delle strade, con fondi delle royalties estrattive. Non è da escludere che una soluzione analoga possa concernere pure la manutenzione del verde.