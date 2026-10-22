Venture Capital, il Lazio punta su innovazione, imprese e nuovi investimenti

ROMA (ITALPRESS) - Si è aperto oggi, nella sede di Lazio Innova in via Marco Aurelio 26/A, la due giorni "Venture Capital: una scelta vincente per il Paese - Focus Lazio", promossa dalla Regione Lazio...

ROMA (ITALPRESS) - Si è aperto oggi, nella sede di Lazio Innova in via Marco Aurelio 26/A, la due giorni "Venture Capital: una scelta vincente per il Paese - Focus Lazio", promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Lazio Innova.

L'iniziativa riunisce rappresentanti delle istituzioni, investitori istituzionali, gestori di fondi, operatori del trasferimento tecnologico, acceleratori, startup e protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione, con l'obiettivo di approfondire il contributo del venture capital alla crescita economica e tecnologica del Paese, presentare la strategia regionale e illustrare il nuovo fondo diretto INNOVA Venture 2.

Con una dotazione complessiva di circa 140 milioni di euro, cofinanziata dal Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, la Regione ha definito una strategia integrata che accompagna i progetti innovativi lungo l'intero percorso di crescita: dalla valorizzazione della ricerca scientifica all'accelerazione, fino all'accesso al mercato e ai capitali necessari per sostenere lo sviluppo delle imprese.

Attraverso Lazio Innova, la Regione ha scelto di mettere a sistema risorse pubbliche, operatori professionali e competenze specialistiche, creando le condizioni per mobilitare investimenti privati, attrarre nuove professionalità e consolidare un ecosistema regionale dell'innovazione sempre più competitivo.

Una filiera integrata per trasformare ricerca e innovazione in crescita La strategia regionale si articola in quattro strumenti complementari, pensati per sostenere le diverse fasi del percorso imprenditoriale: 1. TT Lazio, che sostiene il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca, anche attraverso gli investimenti diretti del fondo TT Venture Lazio; 2.Venture Tech Lazio, che ha portato all'avvio di nove nuovi programmi di accelerazione gestiti da venture accelerator sul territorio, dedicati alle fasi pre-seed e seed; 3. Lazio Venture 2, che ha dato vita a sei fondi di investimento gestiti da operatori professionali vigilati, cinque dedicati al territorio regionale e uno parallelo;

4. Innova Venture 2, la cui call sarà pubblicata entro la fine di novembre, che completerà la filiera attraverso coinvestimenti diretti in startup e piccole imprese innovative.

Nel loro insieme, questi strumenti costituiscono una piattaforma integrata per favorire la nascita, la crescita e il consolidamento delle imprese tecnologiche nel Lazio.

Il modello non si limita a mettere a disposizione nuove risorse, ma punta a rafforzare il mercato e ad accrescere la capacità di attrarre capitali privati. Il coinvolgimento di operatori professionali e i meccanismi di cofinanziamento mirano a favorire la partecipazione degli investitori istituzionali, sostenendo lo sviluppo di competenze specialistiche e attività di investimento sul territorio.

L'obiettivo è generare una triplice addizionalità: finanziaria, attraverso la mobilitazione di capitali aggiuntivi; operativa, con il rafforzamento di gestori, acceleratori, competenze e attività di scouting; strategica, orientando risorse e capacità di investimento verso segmenti ad alto potenziale, come le fasi iniziali di sviluppo delle imprese, il deep tech e il trasferimento tecnologico.

La giornata inaugurale, organizzata in collaborazione con Italian Tech Alliance, propone un confronto di livello nazionale sul presente e sul futuro del venture capital italiano.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione della strategia regionale, il programma approfondisce l'andamento del mercato attraverso i dati dell'Osservatorio Trimestrale VC Q3 2026 di Italian Tech Alliance e Growth Capital, il contributo delle politiche pubbliche, il ruolo degli investitori istituzionali, le esperienze imprenditoriali di successo, il trasferimento tecnologico e l'impatto dei fondi regionali sulla crescita degli ecosistemi territoriali.

Un'attenzione specifica è dedicata al coinvolgimento degli investitori istituzionali e alle condizioni necessarie per ampliare il loro contributo al mercato del venture capital. Al centro del confronto anche il trasferimento tecnologico, passaggio decisivo per trasformare il patrimonio di ricerca e competenze delle università e dei centri di ricerca in nuove iniziative imprenditoriali, prodotti e soluzioni capaci di raggiungere il mercato.

«Con una strategia da circa 140 milioni di euro, la Regione Lazio investe sul futuro delle imprese, sulla valorizzazione della ricerca e sulla capacità di trasformare le idee innovative in opportunità di crescita. Abbiamo costruito una filiera di strumenti che accompagna i progetti dalla ricerca al mercato, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e favorisce l'ingresso di capitali privati. Vogliamo rendere il Lazio un territorio sempre più attrattivo per chi investe, innova e crea lavoro, mettendo in connessione università, imprese e investitori», ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio.

«Abbiamo costruito una piattaforma integrata che interviene lungo tutte le fasi del percorso imprenditoriale, dal trasferimento tecnologico all'accelerazione, fino agli investimenti diretti e indiretti nelle startup. La complementarità tra gli strumenti e il lavoro congiunto degli operatori consente di rafforzare il mercato, mobilitare risorse private e sviluppare competenze, attività di scouting e professionalità sul territorio. E' una strategia che punta a generare un impatto non soltanto finanziario, ma anche operativo e strategico per l'intero ecosistema regionale», ha spiegato Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova.

La seconda giornata sarà dedicata all'Open Day Fare Venture 2, un'occasione di incontro diretto tra i soggetti coinvolti nei nuovi strumenti regionali e l'ecosistema di ricercatori, startup e imprese.

Nel corso della mattinata saranno presentati TT Lazio e il fondo TT Venture Lazio, i nove programmi cofinanziati da Venture Tech Lazio, i sei fondi sostenuti da Lazio Venture 2 e INNOVA Venture 2.

Nel pomeriggio sono previsti incontri individuali (one-to-one) tra fondi, venture accelerator, startup e team imprenditoriali, con l'obiettivo di favorire nuove opportunità di investimento, collaborazione e sviluppo.

L'Open Day consentirà a ricercatori, startup e aspiranti imprenditori di conoscere direttamente le strategie di investimento, i settori di interesse e le modalità operative degli operatori coinvolti. Allo stesso tempo, offrirà a fondi e acceleratori un'occasione di scouting e confronto con i progetti innovativi presenti sul territorio, rafforzando il collegamento tra ricerca, impresa, finanza e mercato.

I primi risultati e le opportunità della strategia La call Lazio Venture 2 ha registrato un forte interesse, con 15 proposte per oltre 230 milioni di euro, e ha portato all'avvio, nel luglio 2026, di sei fondi per circa 130 milioni di euro tra risorse pubbliche e private. Tutti i fondi cofinanziati hanno già effettuato il primo closing e possono procedere con ulteriori closing, ampliando la raccolta di capitali privati e la capacità di investimento nel territorio.

Anche Venture Tech Lazio ha ottenuto un riscontro significativo, con 13 proposte per oltre 40 milioni di euro. A settembre 2026 sono stati avviati nove programmi di venture acceleration, per oltre 32 milioni di euro tra risorse pubbliche e private.

La prima edizione di TT Lazio ha raccolto 142 candidature dal mondo della ricerca e dell'innovazione. A inizio ottobre è stato avviato il programma sulle prime 50 proposte selezionate, che accompagnerà team e startup attraverso servizi specialistici, attività di accelerazione e strumenti finanziari dedicati, sostenendo il passaggio dalla ricerca al mercato.

I risultati confermano la vitalità dell'ecosistema e la volontà della Regione di consolidare un mercato del venture capital più profondo, specializzato e radicato nel Lazio. In considerazione dell'interesse registrato e della qualità delle proposte ricevute, è inoltre previsto il lancio di una nuova call entro la fine dell'anno.

I numeri della strategia: 140 milioni di euro - valore complessivo della strategia regionale; 100 milioni di euro - risorse destinate a Lazio Venture 2; 20 milioni di euro - risorse destinate a Venture Tech Lazio; 6 fondi di investimento - cofinanziati da Lazio Venture 2; 9 programmi di accelerazione - cofinanziati da Venture Tech Lazio; 142 candidature - ricevute dalla prima edizione di TT Lazio; 240 startup e imprese - beneficiarie previste degli investimenti.

L'iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.

-foto ufficio stampa Lazio Innova-

(ITALPRESS).