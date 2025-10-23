Ventimila euro in due mesi dalla tassa di soggiorno, "percorso condiviso per destinarli a iniziative turistiche"

Amministrazione e categorie hanno concordato di lavorare insieme per definire un piano condiviso di utilizzo delle risorse, puntando su eventi, accoglienza e promozione del territorio

Gela. Si è riunita oggi la Commissione Consultiva sulla Tassa di Soggiorno nella sala riunioni del settore Sviluppo Economico, a Palazzo di Città. Presenti gli assessori Filippo Franzone e Romina Morselli, insieme ai rappresentanti di Fipe Confcommercio e SIB-Fipe Confcommercio, Confesercenti, CNA, Casartigiani e dell’Associazione Host e Albergatori. Nei primi due mesi di applicazione, il Comune ha incassato circa 20 mila euro grazie alla tassa di soggiorno. Fondi che saranno destinati a iniziative turistiche e promozionali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e rendere Gela sempre più attrattiva per i visitatori. Amministrazione e categorie hanno concordato di lavorare insieme per definire un piano condiviso di utilizzo delle risorse, puntando su eventi, accoglienza e promozione del territorio.