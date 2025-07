Venti chili di hashish nell'auto, giovane ha patteggiato: va ai domiciliari

D'Aleo è stato detenuto proprio per questi fatti

Gela. Ieri, è stato formalizzato il patteggiamento a due anni e sei mesi. Nelle scorse ore, è stata disposta la variazione della misura imposta al ventunenne Leonardo D'Aleo. Lascia il carcere e viene trasferito ai domiciliari, monitorato con il braccialetto elettronico. Lo scorso anno, i poliziotti a bordo dell'Alfa Romeo Stelvio che guidava trovarono venti chili di hashish. In casa, inoltre, c'erano cocaina e denaro. D'Aleo è stato detenuto proprio per questi fatti. Procura e giudice hanno accolto il patteggiamento avanzato dal difensore, l'avvocato Rosario Prudenti. Per gli investigatori, è probabile che il giovane abbia operato da corriere per fare arrivare in città il consistente carico di sostanze stupefacenti.