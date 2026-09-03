Ventenne tedesco arrestato in città, accusato di tentato omicidio: Corte decide su consegna a Germania

Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe lasciato la Germania, arrivando fino a Gela, per sottrarsi all'indagine e alle eventuali misure restrittive

Gela. Il ventenne di nazionalità tedesca, arrestato la scorsa settimana in città, mentre alloggiava in un B&b, si presenterà lunedì davanti ai giudici della Corte d'appello di Caltanissetta, che si pronunceranno sulla consegna alle autorità tedesche. Il giovane, a maggio, avrebbe esploso colpi di arma da fuoco, ad Aalen, nel Baden-Württemberg, ferendo un'altra persona. Gli investigatori tedeschi gli contestano il tentato omicidio e le lesioni. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe lasciato la Germania, arrivando fino a Gela, proprio per sottrarsi all'indagine e alle eventuali misure restrittive. I poliziotti del commissariato lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva, in città, usando i dati del portale che registra le presenze alberghiere. Il giovane, che ha tentato di nascondersi non appena si è accorto degli agenti che lo cercavano, è attualmente detenuto a Balate. Difeso dall'avvocato Francesca Granvillano, ha dato l'assenso al ritorno in Germania ma prima di tutto la Corte d'appello nissena attende di avere il mandato d'arresto europeo, tradotto anche in italiano. C'è già stata la convalida dell'arresto, formalizzata sempre in sede di Corte d'appello.