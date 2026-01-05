Quotidiano di Gela

Venezuela, Rodriguez a Trump “Lavoriamo insieme per la pace”

05 gennaio 2026 08:05
CARACAS (ITALPRESS) - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, nel suo primo messaggio dopo la cattura di Nicolas Maduro, ha affermato che il suo Paese è impegnato per la pace e dà priorità al raggiungimento di relazioni "equilibrate e rispettose" con gli Stati Uniti, secondo quanto riportano i media internazionali.

Rodriguez invita il governo degli Stati Uniti a "collaborare con noi su un programma di cooperazione" nel quadro del diritto internazionale. "Il Venezuela ha diritto alla pace, allo sviluppo, alla sovranità e a un futuro", aggiunge.

