La maxi inchiesta Vasto traffico di droga tra la zona di Agrigento e Gela, difensori hanno concluso: si va alla decisione

Ventitré imputati hanno optato per il giudizio abbreviato mentre altri sono già stati rinviati a giudizio

Palermo. La decisione potrebbe arrivare a inizio novembre. Ieri, si sono conclusi gli interventi dei difensori degli imputati coinvolti nella maxi inchiesta antidroga che fu condotta dalla Dda di Palermo e portò a individuare un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra la zona dell'agrigentino e Gela, con la presenza, secondo gli inquirenti, di esponenti dei clan di mafia di Villaseta e Porto Empedocle, centri della provincia di Agrigento. Ventitré imputati hanno optato per il giudizio abbreviato mentre altri sono già stati rinviati a giudizio. In totale, erano cinquantuno gli accusati. Tra questi, ci sono sei gelesi. Ieri, l'avvocato Salvo Macrì, nell'interesse di Mirko Salvatore Rapisarda, Giuseppe Piscopo e Rosario Smorta, ha a sua volta concluso. Era l'ultimo intervento previsto. Per tutti gli imputati, compresi i gelesi, davanti al gup del tribunale di Palermo, la Dda ha indicato richiesta di condanna, ritenendoli pienamente attivi nel traffico di sostanze stupefacenti. I difensori hanno ridimensionato ed escluso l'esistenza di un'organizzazione operativa nel mercato della droga. Una linea confermata anche per Rapisarda, Piscopo e Smorta, che secondo il difensore non avrebbero avuto ruoli nei fatti ricostruiti dagli inquirenti. Per Mirko Salvatore Rapisarda, la richiesta formulata dall'accusa è di otto anni e quattro mesi; sette anni e due mesi per Rosario Smorta; sette anni di detenzione a Giuseppe Piscopo. Condanne sono state richieste pure per i gelesi Rocco Grillo e Giuseppe Pasqualino, a nove anni e otto mesi di detenzione ciascuno, e ancora per Antonio Salinitro, a quattro anni. Era già stato disposto il dibattimento, infine, per il trentaseienne Giuseppe Nicastro. I gelesi sono difesi inoltre dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Davide Limoncello e Danilo Tipo.