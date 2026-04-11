Varo imbarcazione nautico, Di Stefano: "Assente per impegni istituzionali ma c'è massima attenzione"

Di Stefano risponde a Zappietro

Gela. Un'assenza, quella di ieri al varo dell'imbarcazione dell'istituto nautico "Majorana", dovuta a impegni istituzionali concomitanti e non a un presunto disinteresse verso l'iniziativa. Lo specifica il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo quanto segnalato dal presidente della commissione consiliare mare Alberto Zappietro. "Ero già impegnato a Caltanissetta per partecipare alle celebrazioni ufficiali dell’anniversario della polizia di Stato, un appuntamento istituzionale assunto precedentemente e al quale, per senso delle istituzioni, non potevo mancare. La mia mancata presenza, pertanto, è stata determinata esclusivamente da questa coincidenza di impegni istituzionali e non rappresenta in alcun modo un segnale di distacco o di disattenzione verso l’istituzione scolastica coinvolta", riferisce il sindaco. Di Stefano ricorda invece quanto già fatto anche insieme all'istituto. "Al contrario, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’eccezionale iniziativa promossa dall’istituto nautico, un progetto di grande valore che contribuisce concretamente alla crescita formativa e professionale degli studenti. Anche se fisicamente assente, ero con la testa e con il cuore accanto alla comunità scolastica, consapevole dell’importanza strategica che il settore nautico riveste per il nostro territorio. Negli ultimi mesi, infatti, l’amministrazione comunale ha lavorato intensamente per rafforzare il dialogo e la collaborazione con il mondo della scuola. È in corso una significativa sinergia con la Its Academy di Catania, finalizzata a garantire agli studenti, in particolare a quelli provenienti dall’istituto “Majorana” per il percorso nautico e il liceo nautico, concrete opportunità di prosecuzione professionale e di alta formazione tecnica. Si tratta di un percorso strategico che mira a creare continuità tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando le competenze maturate dagli studenti e offrendo loro reali prospettive occupazionali. Ricordo inoltre l’impegno profuso dall’amministrazione in occasione dell’Open Day, durante il quale abbiamo messo a disposizione dell’istituto scolastico gli spazi del Macchitella Lab, favorendo l’incontro tra gli studenti e il mondo delle scuole superiori, in un’ottica di orientamento consapevole e crescita condivisa. Il dialogo con le istituzioni scolastiche è e continuerà a essere una priorità per questa Amministrazione. Non vi è alcuna volontà di allontanare i rapporti, ma semmai di rafforzarli attraverso azioni concrete e collaborazione costante. Sono certo che non mancheranno altre occasioni di incontro e di confronto, nella comune volontà di sostenere i nostri giovani e il futuro del territorio", conclude il sindaco.