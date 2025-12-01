Variazioni, maggioranza fa le prove per il bilancio: passano atti su progetti

Le variazioni ancora all'ordine del giorno, soprattutto per confermare gli stanziamenti dei progetti "Metro plus", sono state approvate

Gela. L'assise civica, in serata, ha fatto le prove generali per il bilancio stabilmente riequilibrato. Le variazioni ancora all'ordine del giorno, soprattutto per confermare gli stanziamenti dei progetti "Metro plus", sono state approvate, anche con il supporto dell'opposizione presente. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha esposto il contenuto essenziale dei progetti già finanziati con fondi ministeriali. L'opposizione ha poi lasciato l'aula, con la maggioranza che i numeri, nonostante qualche assenza, li ha assicurati. Soprattutto i dem sono arrivati in aula subito dopo l'iniziativa istituzionale organizzata sui femminicidi. C'era già il consigliere del partito Lorena Alabiso. Gli stessi democratici, gli autonomisti, i pentastellati e i civici del sindaco, hanno permesso il voto anche a un debito fuori bilancio all'ordine del giorno. In aula, si tornerà mercoledì per il bilancio.