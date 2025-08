Variazioni bilancio, si torna in consiglio la prossima settimana

Sono tre quelle in programma per mercoledì

Gela. In assenza dello strumento finanziario, anche in agosto, l'aula consiliare è chiamata a riunirsi per vagliare le necessarie variazioni di bilancio. Sono tre quelle in programma per mercoledì. Ci sono soprattutto gli atti per i fondi destinati alle manutenzioni urbane e agli alunni in condizione disagiata. Il presidente Paola Giudice ha diramato la convocazione.