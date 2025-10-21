Variazioni bilancio, consiglio senza troppe contese: ok a tutti gli atti all'ordine del giorno

In serata, l'assise civica si è dimostrata decisamente bipartisan quanto al voto favorevole per le variazioni di bilancio, essenziali in assenza di uno strumentio finanziario

Gela. Solo al momento del voto dell'ultima variazione di bilancio (sulle attività cimiteriali), inserita all'ordine del giorno, l'opposizione si è assentata seppur i numeri della maggioranza consiliare hanno comunque permesso l'approvazione. Per il resto, in serata, l'assise civica si è dimostrata decisamente bipartisan quanto al voto favorevole per le variazioni di bilancio, essenziali in assenza di uno strumentio finanziario. Così, sono passate quelle per i fondi destinati all'efficienza dei servizi della polizia municipale, al trasporto pubblico e ancora ai servizi sociali e ai posti nido e infine quella per il servizio di pulizia degli stabili dell'ente. In apertura, la maggioranza ha rinnovato gli auguri istituzionali rivolti al sindaco Terenziano Di Stefano, eletto alla presidenza dell'Ati idrico. Il consigliere civico Davide Sincero ha ripreso la questione sicurezza, alla luce dei fatti che a Palermo hanno determinato la morte di un ventenne. L'esponente M5s Francesco Castellana, infine, ha ricordato l'atto dell'amministrazione comunale, che ha deciso di sostenere le spese per le esequie di Veronica Abaza, sessantaquattrenne uccisa dal convivente.