Variazioni bilancio Ars, Castellana: "Dal governo Schifani solo briciole per la città"

Il capogruppo consiliare M5s Castellana è piuttosto netto ritornando sul tema, che un anno fa permise all'amministrazione di ottenere il fondo da trecentomila euro per gli eventi e il rilancio turistico, su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola

Gela. Variazioni di bilancio, approvate dall'Ars, con tante difficoltà di maggioranza, che per Gela “lasciano solo le briciole”. Il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana è piuttosto netto ritornando sul tema, che un anno fa permise all'amministrazione di ottenere il fondo da trecentomila euro per gli eventi e il rilancio turistico, su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. “Il presidente Schifani, anche in occasione delle recenti variazioni di bilancio, si dimentica della nostra città. Su una variazione da 200 milioni di euro arrivano solo briciole. La destra, che grida allo scandalo per ogni finanziamento ottenuto dal nostro deputato Di Paola – sottolinea Castellana - è la stessa che poi abbandona l'aula dell'Ars quando c'è la possibilità di sostegni per la nostra città”. Ricalca le tensioni interne al centrodestra di Schifani. “Basta guardare ai contributi per il Consorzio di bonifica e per gli Rmi che, se non fosse stato per la presenza in aula del Movimento cinquestelle, sarebbero andati persi – aggiunge l'esponente M5s - visto che una gran parte della maggioranza di Schifani è uscita dall'aula”.

In foto il capogruppo Castellana e l'altro consigliere M5s Tomasi