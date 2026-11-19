Il voto Variazioni bilancio, approvati atti per finanziamenti: numero legale garantito da opposizione

Cafa' e Di Benedetto hanno spronato l'amministrazione ad evitare di far pervenire atti finanziariamente impegnativi "solo all'ultimo momento"

Gela. Variazioni di bilancio, via libera dall'assisise civica, questa sera. Sono stati approvati quattro atti, compresi quelli che permettono di attingere a finanziamenti regionali sia in materia di servizi sociali sia per interventi sul territorio. I dodici di maggioranza (presenti in serata con diverse defezioni), insufficienti ad assicurare il numero legale, hanno ottenuto il supporto di tre esponenti d'opposizione, la leghista Antonella Di Benedetto, il democristiano Armando Irti e l'esponente di "Controcorrente" Paolo Cafa', che hanno partecipato ai lavori. Proprio Cafa' e Di Benedetto hanno spronato l'amministrazione ad evitare di far pervenire atti finanziariamente impegnativi "solo all'ultimo momento". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha confermato che ci sono stati ritardi dovuti esclusivamente alle verifiche dettate dal dissesto e all'esigenza di concentrare alcune somme su urgenze come il ripristino della scuola "Capuana" e sugli interventi per le conseguenze delle piogge degli scorsi mesi. L'impegno è a migliorare la tempistica.