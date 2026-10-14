Vantaggi Outlet, elettrodomestici con piccoli difetti estetici e sconti ancora più alti

Lavatrici, frigoriferi, cucine e incasso disponibili con 2 anni di garanzia, consegna e installazione a domicilio.

Gela. Un importante scorta di grandi elettrodomestici è arrivata nel centro espositivo di Vantaggi Outlet, in via Butera 250. Da oggi i clienti possono trovare un assortimento completamente rinnovato con lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, cucine, piani cottura e numerosi elettrodomestici da incasso.

La particolarità dell'offerta è rappresentata non solo dalla formula outlet che da anni caratterizza l'attività ma dalla possibilità di acquistare prodotti con lievi imperfezioni estetiche a costi ancora più ribassati. Si parla di piccoli graffi o leggere ammaccature, spesso quasi impercettibili a un primo sguardo e senza alcuna conseguenza sul funzionamento dell'elettrodomestico.

Proprio per questo motivo è possibile accedere a sconti ancora più elevati rispetto a quelli normalmente praticati nei tradizionali centri outlet. Gli apparecchi vengono infatti sottoposti a controlli e test prima della vendita, sono perfettamente funzionanti e vengono consegnati con 2 anni di garanzia.

L'obiettivo è offrire ai clienti una soluzione concreta per arredare o rinnovare la casa contenendo la spesa, senza rinunciare all'affidabilità dei prodotti. Un'opportunità che riguarda sia gli elettrodomestici outlet sia le nuove forniture appena arrivate in negozio.

Oltre all'ampia scelta disponibile, Vantaggi Outlet mette a disposizione consulenza durante l'acquisto, consegna a domicilio, installazione e assistenza fino alla consegna finale.

Con il nuovo restock il negozio, già noto per le offerte uniche nel territorio, si prepara ad accogliere i clienti con numerose occasioni di risparmio, grazie a un'offerta che punta su prodotti di qualità, spesso caratterizzati da difetti estetici minimi, ma capaci di garantire vantaggi economici particolarmente interessanti.

Vantaggi Outlet

Via Butera 250, Gela

0933 1963907 - 351 3314059

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