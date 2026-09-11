Valguarnera accoglie la Madonna Pellegrina di Fatima

La statua sarà ospitata nella Parrocchia San Francesco di Paola da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026, in occasione del Novenario della Madonna di Fatima.

Valguarnera. Saranno giorni di intensa preghiera e devozione quelli che vedranno protagonista la comunità di Valguarnera con l’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima, direttamente dal Santuario portoghese. La statua sarà ospitata nella Parrocchia San Francesco di Paola da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026, in occasione del Novenario della Madonna di Fatima.

L’iniziativa, nata alla fine dello scorso ottobre, è stata resa possibile grazie ai contatti con la responsabile nazionale dell’Organizzazione Mondiale della Madonna di Fatima e con don Vittorio De Paoli, della Diocesi di Milano, referente del Santuario di Fatima per l’Italia. Sarà proprio lui ad accompagnare la statua a Valguarnera e a guidare alcune catechesi mariane.

L’evento, autorizzato dal Santuario di Fatima e accolto dal vescovo, rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per la città, che si prepara a vivere una settimana ricca di celebrazioni e momenti di preghiera.

La festa della Madonna di Fatima culminerà domenica 11 ottobre, alle 18, con la Santa Messa e, a seguire, la processione.

Particolarmente significativo anche il legame della statua con San Pio da Pietrelcina: secondo la tradizione devozionale, durante la sua permanenza a San Giovanni Rotondo nel 1959, quando Padre Pio era gravemente malato, la presenza della Madonna di Fatima fu associata alla sua guarigione.

Il pellegrinaggio proseguirà infine verso il Portogallo: dal 27 al 31 ottobre, la statua sarà riportata personalmente a Fatima insieme a 45 parrocchiani di Valguarnera.