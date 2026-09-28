Valencia amara per Emilio Damante, a Misano sarà lotta per il campionato

Terzi in GT4 AM ma ancora in testa alla classifica, weekend difficile a Valencia per il duo Damante/Maccari, piloti della Alpine Gt4 Am nel campionato Gtc Endurance

“È stato un weekend complesso e difficile. L’unica consolazione è essere riusciti a centrare il podio e racimolare punti necessari a mantenere la vetta della classifica”. A parlare è Emilio Damante, il pilota gelese che in coppia con Edoardo Maccari lotta per il titolo nella categoria “Gt4 Am” nel campionato Gtc Endurance. A Valencia il duo Damante – Maccari non è andato oltre il gradino più basso del podio a causa di problemi meccanici accusati dalla Alpine Gt4, noleggiata e gestita da un team privato iberico per sopperire ad un guasto alla vettura ufficiale del team Tuder, rimasta in Italia. “Sia in gara 1 che nella 2 – spiega Emilio Damante - abbiamo sofferto di gravi noie meccaniche al cambio e successivamente al turbo, e non posso che essere triste e deluso da tutto ciò. L'unica consolazione – aggiunge il pilota gelese - è essere arrivati sul podio e aver racimolato punti preziosissimi per il campionato”. La lotta per il campionato è rimandata in Italia il 14 e 15 novembre, quando il circus del Gtc Endurance farà tappa al Misano Circuit “Marco Simoncelli”. “La testa è già all'ultima di campionato – conclude Emilio Damante - a Misano, per rifarci da questo weekend dal sapore amaro”.