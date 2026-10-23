Valditara ai giovani “Problemi non si risolvono sfasciando tutto ma col dialogo”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - Il Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, manda un messaggio ai giovani da Taormina, dall'Education Open & Innovation Forum di Confindustria."Serv...

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - Il Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, manda un messaggio ai giovani da Taormina, dall'Education Open & Innovation Forum di Confindustria.

"Serve il dialogo e non l'atto del distruggere qualsiasi cosa. Il messaggio che lancio è quello della valorizzazione della rappresentanza - dice Valditara -. Ci sono consulte studentesche elette da tutti gli studenti e con le quali noi abbiamo avviato un dialogo concreto e importante. Per la prima volta nella storia della scuola italiana, i programmi scolastici e le indicazioni nazionali sono stati scritti anche con il contributo decisivo delle consulte, legittimamente rappresentative degli studenti. Lunedì scorso abbiamo avviato una quattro giorni, che si è conclusa ieri a Cernobbio, di confronto sull'intelligenza artificiale, e che è il più grande meeting mai organizzato su questo tema. Anche questo è stato il frutto di un dialogo proficuo ed incisivo che abbiamo intrapreso con le consulte studentesche, che avevano chiesto una riflessione su come sarà la scuola del futuro. E io mi sono complimentato con loro, perchè le loro proposte anche nel campo della didattica sono davvero molto stimolanti e interessanti. Sono esempi di come il dialogo possa migliorare la scuola italiana". "Non è sfasciando tutto e occupando che si migliora la scuola italiana, quindi il mio appello è al dialogo, al confronto e ad una collaborazione serena e costruttiva", sottolinea Valditara.

- foto xe1 Italpress -

(ITALPRESS).