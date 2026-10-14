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Valditara “Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola a Marsala, ricostruiremo un istituto più bello”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho incontrato i docenti e il dirigente scolastico della scuola di Marsala. Innanzitutto, ho fatto i miei complimenti agli insegnanti che sono stati molto coraggiosi e responsabili. Ho detto loro che li aspetterò a Roma per premiare

A cura di Redazione Redazione
14 ottobre 2026 15:00
Valditara “Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola a Marsala, ricostruiremo un istituto più bello” -
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PALERMO (ITALPRESS) – Ho incontrato i docenti e il dirigente scolastico della scuola di Marsala. Innanzitutto, ho fatto i miei complimenti agli insegnanti che sono stati molto coraggiosi e responsabili. Ho detto loro che li aspetterò a Roma per premiare questo comportamento. Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola e quindi garantiremo un futuro a questi nostri giovani, indipendentemente dalla situazione che sono costretti in questi giorni ad affrontare. Traslocando in altri edifici riavranno la loro scuola e sarà più bella di prima”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 14 ottobre 2026

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