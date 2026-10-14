Morì a tredici anni per un incidente stradale, condanna confermata per il decesso di Angelo Giovane

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza permisero di delineare la dinamica dell'incidente

Gela. I giudici della Corte d'appello di Caltanissetta hanno confermato la condanna a due anni, con sospensione condizionale, per il venticinquenne Vincenzo Tilaro. L'accusa di omicidio stradale è legata alla morte del tredicenne Angelo Giovane, avvenuta sei anni fa. Perse la vita in seguito alla caduta dalla sua bici elettrica, in via Recanati. Per l'accusa, fu l'imputato, già condannato in primo grado dal giudice del tribunale di Gela, a urtare il tredicenne. Stando alla ricostruzione dei tecnici e degli investigatori, Tilaro, in sella a uno scooter, e Giovane, con la sua bici, avrebbero entrambi impennato. Ci sarebbe stato quindi un urto fatale per il tredicenne che cadde a terra, sbattendo la testa. Inizialmente, sembrò in grado di rialzarsi ma poi le conseguenze si fecero sentire e per lui non ci fu niente da fare. La caduta è stata collegata al contatto tra la spalla di Tilaro e il gomito di Giovane. La difesa dell’imputato, con il legale Carmelo Tuccio, aveva già proposto una ricostruzione dei fatti differente da quella d'accusa. Ha riferito di una causa sopravvenuta. Tilaro, secondo il legale, fece di tutto per evitare l'impatto. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza permisero di delineare la dinamica dell'incidente. Il giudice di primo grado dispose una provvisionale da venticinquemila euro a carico dell’imputato e del responsabile civile, Unipol Sai per il fondo di garanzia vittime della strada (rappresentato dal legale Luigi Cascino). In primo grado, fu riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore del nonno del tredicenne, parte civile con il legale Michele Liuzzo, per conto di “Giesse risarcimento danni”, società che ha seguito la famiglia della vittima. Venne sottolineato che lo scooter condotto da Tilaro, senza patentino, era privo di copertura assicurativa.