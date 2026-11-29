Social Immagini personali modificate e diffuse su Tik Tok, donna presa di mira: presentata denuncia

Pare inoltre che chi diffonde le immagini lo faccia dall'estero

Gela. Immagini personali modificate e accompagnate da scritte offensive e poi usate su social come Tik Tok, anche durante le cosiddette live. Una donna gelese quarantenne ha deciso di denunciare quanto sta accadendo a suo danno. Ci sarebbe un uomo, la cui identità non è ancora certa, dietro alle condotte che per la quarantenne e per il suo legale, l'avvocato Salvo Macrì, sono da ritenersi diffamatorie e lesive. Non si esclude neppure un intento estorsivo. Una denuncia formale è stata presentata alla procura di Gela e a quella di Caltanissetta. Pare inoltre che chi diffonde le immagini lo faccia dall'estero. Di conseguenza, non è escluso che la donna e il legale che la rappresenta possano rivolgersi anche a una procura europea. Sembrerebbe inoltre che le dirette su Tik Tok e la diffusione di immagini lesive siano da ricollegare a contrasti verbali avuti dall'uomo, la cui identità non è conosciuta ma che sul web si mostra senza filtri, con alcuni familiari della donna, sempre durante dirette Tik Tok. Pare, infine, che altri familiari della quarantenne siano pronti a sporgere denuncia nei riguardi dell'uomo non ancora identificato.