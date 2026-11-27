Il passato Strage del 1990, Rosaria Blanco: "Mio padre Luigi fu vittima della mafia, era un uomo onesto"

La figlia di Blanco, Rosaria, ancora oggi ribadisce che il padre nulla c'entrava con la faida

Gela. Trentasei anni fa, una delle sere più tragiche della storia cittadina. La strage di mafia del 27 novembre 1990, che lasciò a terra otto morti. Gli stiddari misero a segno il loro attacco frontale alle famiglie di Cosa nostra. Tra i morti di quella sera, Luigi Blanco, giostraio incensurato raggiunto dai colpi fatali dei killer mentre si trovava in prossimità dell'abitazione del cognato, probabilmente il vero obiettivo dei sicari. La figlia di Blanco, Rosaria, ancora oggi ribadisce che il padre nulla c'entrava con la faida. “Fu una vittima”, spiega. “Da figlia sento il dovere, ma soprattutto il diritto, di intervenire per difendere il suo nome. Mio padre non era il guardiano. Mio padre è stato una vittima di mafia e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte. Questa non è una distinzione da poco – dice ancora - è una verità che merita rispetto. Mio padre era un giostraio, un uomo umile, un grandissimo lavoratore, una persona rispettosa con tutti. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona buona, capace di farsi voler bene e rispettare da chiunque. Era un uomo che si guadagnava da vivere lavorando, non una persona da etichettare con parole che non gli appartengono. L’unico errore che ha pagato con la vita è stato quello di essere il cognato della persona che realmente cercavano. Non lo dico soltanto io: questo è emerso anche dalle dichiarazioni dei pentiti e dalle parole di chi ha materialmente ucciso mio padre, ammettendo che si era trattato di uno sbaglio, dovevano uccidere il cognato, non lui. Riuscite a comprendere cosa significhi per chi è rimasto inerme davanti a questa situazione? Un uomo viene assassinato dalla mafia, una bambina di appena quattro anni perde suo padre e, a distanza di anni, la stessa deve ancora assistere a ricostruzioni che rischiano di infangarne il nome? Io quel padre non ho avuto la possibilità di conoscerlo davvero. Mi è stato strappato quando ero troppo piccola per capire cosa stesse succedendo. Sono cresciuta senza la sua presenza, senza i suoi abbracci, senza poter condividere con lui la mia vita. Oggi, dopo tutto quello che mi è stato tolto, devo anche leggere che viene descritto con un ruolo che non gli appartiene? Se 36 anni fa ero troppo piccola per avere voce in capitolo, oggi sono un'adulta e non permetterò che il suo nome venga infangato o etichettato. La mafia gli ha tolto la vita. Non permetterò che gli venga tolta anche la dignità della sua memoria”.